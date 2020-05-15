«Барыс» может возглавить главный тренер сборной Польши

Новым наставникомможет стать, сейчас возглавляющий сборную Польши, сообщает Hokej.net.

По данным источника, параллельно с клубом КХЛ 40-летний финский специалист с польским паспортом будет возглавлять сборную Казахстана.

В прошедшем сезоне Валтонен работал в немецком «Равенсбурге» и шведской «Муре», которые выступают во вторых по значимости лигах своих стран. До этого он тренировал польский «Подхале», финские «Ваасан Спорт» и «Йокерит».

Стоит отметить, что Валтонен пока не продлил контракт с Федерацией хоккея Польши, переговоры должны пройти в июне. 0