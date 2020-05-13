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    Хоккеисты КХЛ выбрали лучшего игрока сезона

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    Хоккеисты клубов КХЛ выбрали лучшего игрока сезона 2019/20, завершенного досрочно из-за коронавируса, информирует официальный сайт лиги.

    Вадим Шипачев
    Вадим Шипачев

    По результатам опроса, в котором приняли участие более 200 хоккеистов, победу одержал форвард «Динамо» Вадим Шипачев, набрав 31,4 процента голосов респондентов.

    Второе место занял Кирилл Капризов из ЦСКА (24,6 процента), третью строчку занял еще один динамовец Дмитрий Яшкин (10,9 процента).

    Также в первую пятерку вошли форвард уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк (2,9 процента) и капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин (2,3 процента).

    Самым уважаемым игроком в КХЛ участники опроса выбрали Павла Дацюка из екатеринбургского «Автомобилиста», за него проголосовали 32 процента респондентов. Второе место занял Мозякин (22 процента), на третьей строчке идет Данис Зарипов (11,5 процента). 0

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