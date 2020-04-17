Потолок зарплат НХЛ может остаться на прежнем уровне

Журналист Fox Sportsсообщил, что потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне останется на том же уровне, что и сейчас, то есть составит 81,5 миллиона долларов.

«Игрокам сообщили, что потолок зарплат останется на уровне 81,5 миллиона долларов в следующем сезоне», — написал Стрикленд на своей странице в Twitter.

При этом инсайдер TSN Пьер Лебрюн заявил, что это решение еще не принято.

«Представитель Ассоциации игроков НХЛ сказал, что это не так, решение о потолке на следующий сезон еще не принято.

Мое собственное мнение: как я писал несколько недель назад, сохранение потолка на несколько лет на текущем или близком к нему уровне возможно. Но еще ничего не решено», — написал Лебрюн.

Ранее предполагалось, что потолок зарплат в сезоне 2020/21 будет как минимум 84 миллиона долларов. 0