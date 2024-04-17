Стало известно, продолжит ли «Куньлунь» играть в КХЛ

Президент КХЛрассказал о будущем китайского клуба

«"Куньлунь" остается как минимум на следующий год. Соответствующая заявка подана. Сейчас мы прорабатываем вопрос о возможном переезде команды в Китай.

Группа наших экспертов уже побывала там, изучила варианты с возможными аренами, посмотрела на их загруженность.

Понятно, что есть нюансы, связанные с перелетами. Так или иначе, пока этот вопрос в стадии проработки, и точного ответа, где "Куньлунь" будет проводить домашние матчи, нет.

Арены, которые нас устраивают по своим техническим характеристикам, мы нашли только в Пекине и Шанхае», — приводит слова Морозова «Российская газета».