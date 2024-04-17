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    Стало известно, продолжит ли «Куньлунь» играть в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Куньлунь Ред Стар КХЛ
    Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о будущем китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».

    Алексей Морозов
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    Алексей Морозов

    «"Куньлунь" остается как минимум на следующий год. Соответствующая заявка подана. Сейчас мы прорабатываем вопрос о возможном переезде команды в Китай.

    Группа наших экспертов уже побывала там, изучила варианты с возможными аренами, посмотрела на их загруженность.

    Понятно, что есть нюансы, связанные с перелетами. Так или иначе, пока этот вопрос в стадии проработки, и точного ответа, где "Куньлунь" будет проводить домашние матчи, нет.

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    • Арены, которые нас устраивают по своим техническим характеристикам, мы нашли только в Пекине и Шанхае», — приводит слова Морозова «Российская газета».

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