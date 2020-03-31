Терещенко: Если подойти к делу серьёзно, сезон КХЛ еще можно спасти

Нападающий «Авангарда»поделился мнением о досрочной остановке сезона КХЛ из-за коронавируса.

«Если подойти к работе серьёзно, сезон вполне можно спасти. Посмотрите, с каким оптимизмом смотрит в будущее НХЛ.

За океаном хотят доигрывать уже весной. В крайнем случае готовы провести плей-офф хоть в июле-августе, лишь бы у Кубка Стэнли-2020 был обладатель.

Было бы здорово, если бы в России в этом году всё-таки вручили Кубок Гагарина. Если ФХР и КХЛ сделают так, что сезон будет доигран, федерации и лиге будут благодарны десятки игроков, которые с прошлой осени мечтали о победе в плей-офф и почти целый год работали ради этой победы.

Хоккеисты хотят побороться за титул, а болельщики — увидеть главные матчи сезона как по телевизору, так и вживую», — приводит слова Терещенко AllHockey.Ru. 0