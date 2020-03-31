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    Терещенко: Если подойти к делу серьёзно, сезон КХЛ еще можно спасти

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    Нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко поделился мнением о досрочной остановке сезона КХЛ из-за коронавируса.

    Алексей Терещенко
    Алексей Терещенко

    «Если подойти к работе серьёзно, сезон вполне можно спасти. Посмотрите, с каким оптимизмом смотрит в будущее НХЛ.

    За океаном хотят доигрывать уже весной. В крайнем случае готовы провести плей-офф хоть в июле-августе, лишь бы у Кубка Стэнли-2020 был обладатель.

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    Хоккеисты хотят побороться за титул, а болельщики — увидеть главные матчи сезона как по телевизору, так и вживую», — приводит слова Терещенко AllHockey.Ru. 0

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