Гатиятулин может вернуться в «Трактор»

может стать главным тренером «Трактора», утверждает «Р-Спорт».

Последние два сезона 44-летний специалист работал в тренерском штабе СКА, а также в сборной России.

В сезоне 2017/18 под руководством Гатиятулина «Трактор» вышел в финал Восточной конференции, где проиграл «Ак Барсу».

«Вероятность возвращения Анвара Гатиятулина в "Трактор" после двух сезонов в СКА велика.

Обе стороны считают данный вариант приоритетным для себя, но предметное общение еще только предстоит провести.

Как о свершившемся факте говорить о возвращении специалиста домой рано, но этого стоит ожидать», — сообщил источник. 0