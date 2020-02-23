«Нефтехимик» забросил восемь безответных шайб «Амуру»

Игроки «Нефтехимика»
КХЛ
Гости одержали разгромную победу со счетом 8:0.
Хет-триком отметился нападающий «Нефтехимика» Йонас Энлунд, дубль сделал защитник Дамир Шарипзянов.
Для «Амура» это поражение стало самым крупным в КХЛ.
«Нефтехимик» (60 очков) занимает девятое место на Востоке. «Амур» (59 очков) идет девятым.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:8 (0:1, 0:4, 0:3)
Голы: Хафизов — 2 (Шарифьянов, Бикмуллин), 7:37 — 0:1. Энлунд — 10 (Хайруллин), 23:19 — 0:2. Энлунд — 11, 32:55 — 0:3. Энлунд — 12 (бол., Шарипзянов, Хайруллин), 34:34 — 0:4. Митчелл — 16 (Сергеев), 38:57 — 0:5. Шарипзянов — 4, 51:00 — 0:6. Сергеев — 2 (бол., Семенов, Бикмуллин), 52:13 — 0:7. Шарипзянов — 5, 52:25 — 0:8Вратари: Аликин — ШарыченковШтраф: 8-4Броски: 25 (10+8+7) — 46 (16+13+17)