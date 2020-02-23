ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» Моуринью потерпел второе подряд поражение«Тоттенхэм» впал в пораженчество при Моуринью
  • 12:20
    • Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира
  • 09:12
    • 42-летний заливщик льда установил рекорд НХЛ
  • 08:49
    • Фьюри нокаутировал Уайлдера
  • 07:04
    • Тухугов нокаутом победил Агилара на турнире UFC Fight Night 168
  • 01:47
    • Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
    Все новости спорта

    «Нефтехимик» забросил восемь безответных шайб «Амуру»

    Хоккей КХЛ Амур Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Нефтехимик».

    Игроки «Нефтехимика»
    Игроки «Нефтехимика»

    Гости одержали разгромную победу со счетом 8:0.

    Хет-триком отметился нападающий «Нефтехимика» Йонас Энлунд, дубль сделал защитник Дамир Шарипзянов.

    Для «Амура» это поражение стало самым крупным в КХЛ.

    «Нефтехимик» (60 очков) занимает девятое место на Востоке. «Амур» (59 очков) идет девятым.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:8 (0:1, 0:4, 0:3)
    Голы: Хафизов — 2 (Шарифьянов, Бикмуллин), 7:37 — 0:1. Энлунд — 10 (Хайруллин), 23:19 — 0:2. Энлунд — 11, 32:55 — 0:3. Энлунд — 12 (бол., Шарипзянов, Хайруллин), 34:34 — 0:4. Митчелл — 16 (Сергеев), 38:57 — 0:5. Шарипзянов — 4, 51:00 — 0:6. Сергеев — 2 (бол., Семенов, Бикмуллин), 52:13 — 0:7. Шарипзянов — 5, 52:25 — 0:8Вратари: Аликин — ШарыченковШтраф: 8-4Броски: 25 (10+8+7) — 46 (16+13+17)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • В секунде от успеха. Сборная России увозит из Швеции три поражения
  • 09/02/2020 в 20:58
    •
  • Прогноз
  • «Йокерит» — СКА
  • 2.48
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Избежит ли «МЮ» жала «шершней» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Команда Анчелотти достойно выступит в Лондоне
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Создаст ли «Бордо» проблемы ПСЖ?
  • ПСЖ — «Бордо». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Сельта» покинула зону вылета, Месси разгромил «Эйбар», «Реал» проиграл «Леванте»Обзор матчей 25 тура Примеры 01:530
  • 13:04
    • Логинов выступит на Кубке мира в Нове-Место
  • 12:49
    • «Нефтехимик» забросил восемь безответных шайб «Амуру»
  • 12:34
    • Джошуа хочет встретиться с Фьюри в следующем бою
    Мартин Брейтуэйт Футбол Странный трансфер «Барселоны». Брейтуэйт готов дать то, чего не хватает чемпионамКаталонцы приобрели датского нападающего за 18 миллионов евро Вчера в 14:190
  • Экспресс дня

  • «Ливерпуль» вновь легко одолеет «Вест Хэм»?
  • 4.79
    •
  • 12:14
    • Ибрагимович останется в «Милане», если клуб выйдет в Лигу чемпионов
  • 11:58
    • Азар может не сыграть с «Манчестер Сити»
  • 11:43
    • Фьюри: Уайлдер вернется и снова станет чемпионом мира
    Оливье Жиру Футбол АПЛ. «Челси» остался на четвертом месте, «Лестер» уступил «Манчестер Сити»Обзор матчей 27-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 22:570
  • 09:43
    • «Хьюстон» обыграл «Юту», «Милуоки» разгромил «Филадельфию»
  • 09:26
    • Шестеркин повторил 78-летний рекорд «Рейнджерс»
  • 11:29
    • Вернер: Возможно, мой стиль игры подойдет «Ливерпулю»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.68
  • Прогноз на матч Осасуна — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Торино — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Йокерит — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Байер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шахтер — Десна
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вальядолид — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие