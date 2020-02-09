Киселевич: Не все еще поняли, что нужно на полную работать

Капитан сборной Россиипрокомментировал поражение команде Швеции на третьем этапа Евротура со счетом 2:5.

«Не все еще поняли, что нужно на полную работать, молотить, выдерживать это давление. Ну и есть проблемы, связанные с потерями.

Мы сбиваемся на индивидуальную игру, цена ошибки здесь очень высокая. Это показывает уже вторая игра подряд, что нужно меньше ошибаться, ценить каждый момент и выигрывать свое единоборство», — приводит слова Киселевич ТАСС.

Напомним, что в первом матче на турнире сборная России уступила Финляндии со счетом 0:3, а Швеция переиграла команду Чехии — 2:1. 0