Швеция одержала волевую победу над Чехией в матче Евротура

одержала волевую победу над(2:1) в первом матче третьего этапа Евротура.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Фредрик Хендемарк (32-я минута), Матиас Броме (56).

За чешскую команду точным броском отличился Давид Штястны (10).

В следующем матче на турнире Швеции 8 февраля сыграет против команды России, а Чехия в тот же день встретится со сборной Финляндии.

Ранее сборная Финляндии обыграла команду России (3:0)