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    Швеция одержала волевую победу над Чехией в матче Евротура

    Хоккей Шведские хоккейные игры Евротур Сборная Швеции Сборная Чехии
    Сборная Швеции одержала волевую победу над командой Чехии (2:1) в первом матче третьего этапа Евротура.

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    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Фредрик Хендемарк (32-я минута), Матиас Броме (56).

    За чешскую команду точным броском отличился Давид Штястны (10).

    В следующем матче на турнире Швеции 8 февраля сыграет против команды России, а Чехия в тот же день встретится со сборной Финляндии.

    Ранее сборная Финляндии обыграла команду России (3:0)

    Еврохоккейтур. Шведские игры
    Чехия — Швеция — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Штястны — 1 (Флек, Мусил), 9:03 — 1:0. Хендемарк — 2 (Селльгрен, Броме), 31:34 — 1:1. Броме — 1 (Стремвалль, Линдберг), 55:10 — 1:2Вратари: Вилл (58:09 — 58:35, 58:40) — ХелльбергБроски: 25 (9+5+11) — 25 (10+6+9)Штраф: 12 — 4
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