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    Назван состав сборной России на третий этап Евротура

    Хоккей Сборная России Евротур Шведские хоккейные игры
    Штаб сборной России определил состав национальной команды на третий этап Евротура — Шведские игры, сообщает официальный сайт ФХР.

    Назван состав сборной России на третий этап Евротура
    Назван состав сборной России на третий этап Евротура

    Отметим, что семь серебряных призеров молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года попали в состав главной команды.

    Состав сборной России:

    Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).

    Защитники: Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Лямкин («Ак Барс»), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Георгий Дронов («Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М).

    Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Денис Зернов («Авангард»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков, Сергей Толчинский (все — ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все — «Локомотив»), Александр Шаров («Сибирь»).

    Третий этап Евротура пройдет в Стокгольме с 6 по 9 февраля, 6 февраля подопечные Алексея Кудашова проведут вынесенный матч в Хельсинки против команды Финляндии (начало — 19:30 мск), 8 февраля встретятся со шведами (18:15), 9 февраля — с чехами (14:15). 0

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