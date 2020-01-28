Назван состав сборной России на третий этап Евротура

Штаб сборнойопределил состав национальной команды на третий этап Евротура — Шведские игры, сообщает официальный сайт ФХР.

Отметим, что семь серебряных призеров молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года попали в состав главной команды.

Состав сборной России:

Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Лямкин («Ак Барс»), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Георгий Дронов («Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М).

Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Денис Зернов («Авангард»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков, Сергей Толчинский (все — ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все — «Локомотив»), Александр Шаров («Сибирь»).

Третий этап Евротура пройдет в Стокгольме с 6 по 9 февраля, 6 февраля подопечные Алексея Кудашова проведут вынесенный матч в Хельсинки против команды Финляндии (начало — 19:30 мск), 8 февраля встретятся со шведами (18:15), 9 февраля — с чехами (14:15). 0