«Амур» по буллитам проиграл «Ак Барсу»

Фрагмент матча
ХК «Ак Барс»
Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:2, 0:0, 0:2).
У хозяев точные броски нанесли Игорь Руденков (4 минута) и Михал Йордан (54).
Гости ответили точными бросками Михаила Глухова (13) и Джастина Азеведо (41). Решающий буллит в послематчевой серии нанес Дмитрий Воронков.
Для хабаровской команды это шестое поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Руденков — 10 (Камалов), 3:16 — 1:0. Глухов — 6, 12:58 — 1:1. Азеведо — 10 (Викстранд, Виртанен), 40:34 — 1:2. Йордан — 4 (мен.), 53:27 — 2:2Победный буллит: ВоронковВратари: Лангхамер (Аликин, 40:34) — БиляловШтраф: 12 — 12Броски: 35 (10+17+7+1) — 44 (14+7+19+4)
В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место (68 очков), а «Амур» — 11-е (43 очка). 0