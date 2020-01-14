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    «Амур» по буллитам проиграл «Ак Барсу»

    Хоккей КХЛ Амур Ак Барс Прогнозы на КХЛ
    «Амур» потерпел поражение от «Ак Барса» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:2, 0:0, 0:2).

    У хозяев точные броски нанесли Игорь Руденков (4 минута) и Михал Йордан (54).

    Гости ответили точными бросками Михаила Глухова (13) и Джастина Азеведо (41). Решающий буллит в послематчевой серии нанес Дмитрий Воронков.

    Для хабаровской команды это шестое поражение подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Руденков — 10 (Камалов), 3:16 — 1:0. Глухов — 6, 12:58 — 1:1. Азеведо — 10 (Викстранд, Виртанен), 40:34 — 1:2. Йордан — 4 (мен.), 53:27 — 2:2Победный буллит: ВоронковВратари: Лангхамер (Аликин, 40:34) — БиляловШтраф: 12 — 12Броски: 35 (10+17+7+1) — 44 (14+7+19+4)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место (68 очков), а «Амур» — 11-е (43 очка). 0

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