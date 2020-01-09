«Автомобилист» победил «Адмирал» в Екатеринбурге

Екатеринбургскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл владивостокскийсо счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1).

В составе победителей отличились Питер Холланд, Дэн Секстон, Георгий Белоусов, Брукс Мэйсик и Анатолий Голышев.

За гостей шайбы забросили Александр Мерескин и Мартин Бакош.

«Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 45 матчах.

«Адмирал», проиграв шесть из последних семи встреч, идет на девятом месте — 47 очков после 44 игр.

12 января «Автомобилист» сыграет против ЦСКА в гостях. В тот же день «Адмирал» примет «Ак Барс».