«Автомобилист» победил «Адмирал» в Екатеринбурге

«Автомобилист»
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В составе победителей отличились Питер Холланд, Дэн Секстон, Георгий Белоусов, Брукс Мэйсик и Анатолий Голышев.
За гостей шайбы забросили Александр Мерескин и Мартин Бакош.
«Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 45 матчах.
«Адмирал», проиграв шесть из последних семи встреч, идет на девятом месте — 47 очков после 44 игр.
12 января «Автомобилист» сыграет против ЦСКА в гостях. В тот же день «Адмирал» примет «Ак Барс».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Голы: Холланд — 12 (Мамкин), 1:02 — 1:0. Секстон — 12 (бол., Мэйсек, Холланд), 12:06 — 2:0. Мерескин — 3 (Пилипенко, Ломако), 34:05 — 2:1. Белоусов — 8, 46:13 — 3:1. Мэйсек — 18 (Доус, Голышев), 48:22 — 4:1. Бакош — 13 (бол., Альмквист, Лалонд), 55:26 — 4:2. Голышев — 8 (Доус, Василевский), 55:50 — 5:2Вратари: Коварж — КрасоткинБроски: 31 (9+9+13) — 16 (5+8+3)Штраф: 4 — 12