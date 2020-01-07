«Сибирь» вырвала победу у «Автомобилиста»

нанесла поражениев выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Егор Миловзоров (11 минута), Виктор Комаров (17), Юсо Пуустинен (30) и Александр Шаров (65).

У проигравших отличились Павел Дацюк (5), Найджел Доус (9) и Анатолий Голышев (48).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Дацюк — 4, 4:22 — 1:0. Доус — 16 (бол., Секстон, Мэйсек), 8:38 — 2:0. Миловзоров — 11 (бол., Логинов, Шаров), 10:05 — 2:1. Комаров — 5, 16:36 — 2:2. Пуустинен — 14 (Руохомаа, Шаров), 29:39 — 2:3. Голышев — 7 (бол., Доус, Василевский), 47:07 — 3:3. Шаров — 10 (бол., Логинов, Комаров), 64:21 — 3:4Вратари: Коварж (Фомин, 29:39) — СятериШтраф: 10 — 12Броски: 34 (12+7+13+2) — 34 (12+8+7+7)

«Сибирь» занимает шестое место в Восточной конференции (49 очков). «Автомобилист» идет на Востоке на четвертой строчке (55 очков). 0