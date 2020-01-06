«Барыс» на выезде победил «Авангард»

Астанинский «Барыс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл омский «Авангард» со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Никита Михайлис, еще одна шайба на счету Егора Петухова.

За «Авангард» отличились Роб Клинкхаммер и Брендон Макмиллан.

«Авангард» остался на втором месте в турнирной таблице Востока, «Барыс» сохранил за собой третью строчку.