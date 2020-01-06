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    «Барыс» на выезде победил «Авангард»

    Хоккей КХЛ Барыс Авангард Прогнозы на КХЛ
    Астанинский «Барыс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл омский «Авангард» со счетом 3:2.

    «Барыс»
    «Барыс»

    В составе победителей дубль оформил Никита Михайлис, еще одна шайба на счету Егора Петухова.

    За «Авангард» отличились Роб Клинкхаммер и Брендон Макмиллан.

    «Авангард» остался на втором месте в турнирной таблице Востока, «Барыс» сохранил за собой третью строчку.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Петухов — 3 (Метальников, Сагадеев), 3:07 — 0:1. Клинкхаммер — 9 (Макмиллан, Пьянов), 12:59 — 1:1. Михайлис — 8 (Блэкер, Валк), 28:52 — 1:2. Макмиллан — 11 (бол., Бек, Шумаков), 31:54 — 2:2. Михайлис — 9 (Блэкер), 58:13 — 2:3Вратари: Бобков (58:31) — ПаскуалеБроски: 40 (12+13+15) — 22 (6+11+5)Штраф: 6 — 8
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