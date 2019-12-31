Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера

Сборнаяобыграла чешский хоккейный клубв финальном матче Кубка Шпенглера.

Встреча, которая прошла в Давосе, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

Дубль оформил Дастин Джеффри, по шайбе забросили Иэн Митчелл и Крис Верстиг.

Благодаря этой победе сборная Канады завоевала четвертый трофей за пять лет.

Кубок Шпенглера. Финал Канада — «Тршинец» (Чехия) — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) Голы: Джеффри — 1 (бол., Тамбеллини, Верстиг), 29:02 — 1:0. Митчелл — 1 (бол., Норо, Кларк), 31:40 — 2:0. Верстиг — 2 (бол., Норо, Джеффри), 33:09 — 3:0. Джеффри — 2 (Норо), 44:55 — 4:0Вратари: Фукэйл — ШтепанекШтраф: 4 — 10

Это рекордный 16-й титул для канадцев. Североамериканцы обошли «Давос», побеждавший 15 раз на домашнем турнире. 0