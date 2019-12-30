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    Казахстан уступил Швеции, потерпев четвертое поражение на МЧМ-2020

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Швеции Сборная Казахстана
    Сборная Швеции обыграла команду Казахстана (6:2) в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2020.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил Самуэль Фагемо, еще по разу отличились Линус Эберг, Нильс Хёгландер, Йонатан Бергтрен и Лукас Рэймонд.

    За казахскую команду шайбы забросили Олег Бойко и Максим Мусоров.

    В четырех матчах группы A казахстанская команда не набрала ни одного очка, шведы с 8 очками в трех играх лидируют в группе.

    Сборная Казахстана сыграет за право остаться в элитном дивизионе с худшей командой группы B.

    Молодежный чемпионат мира. Группа A
    Казахстан U20 — Швеция U20 — 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)
    Голы: Фагемо — 4 (Хегландер, Сандин), 15:12 — 0:1. Фагемо — 5 (бол., Сандин, Лундквист), 22:37 — 0:2. Эберг — 1 (Нессен), 24:08 — 0:3. Хегландер — 3 (бол., Д. Густафссон), 27:40 — 0:4. Берггрен — 1 (бол., Хольц, Пашич), 30:57 — 0:5. Бойко — 1, 31:38 — 1:5. Раймонд — 2 (Хенрикссон, Лундквист), 51:13 — 1:6. Мусоров — 4 (Гайтамиров), 53:57 — 2:6Вратари: Нурек — ЭлиассонБроски: 19 (5+8+6) — 35 (10+20+5)Штраф: 8 — 4
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