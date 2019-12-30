Казахстан уступил Швеции, потерпев четвертое поражение на МЧМ-2020

обыграла(6:2) в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2020.

В составе победителей дубль оформил Самуэль Фагемо, еще по разу отличились Линус Эберг, Нильс Хёгландер, Йонатан Бергтрен и Лукас Рэймонд.

За казахскую команду шайбы забросили Олег Бойко и Максим Мусоров.

В четырех матчах группы A казахстанская команда не набрала ни одного очка, шведы с 8 очками в трех играх лидируют в группе.

Сборная Казахстана сыграет за право остаться в элитном дивизионе с худшей командой группы B.