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    Бадюков: В игре с Канадой нужно проследить за дисциплиной

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    Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился ожиданиями от предстоящего матча молодежного чемпионата мира между сборными России и Канады.

    Алексей Бадюков
    Алексей Бадюков

    Встреча группы В между сборными России и Канады состоится 28 декабря и начнется в 21:00 по московскому времени.

    «У канадцев есть Лафренье и Фут, которые набрали очки в матче с американцами. Достаточно много взрослых бросков наносят. Важен кто будет первым вратарем на эту игру, думаю, поставят Мифтахова.

    Также нужно проследить за дисциплиной, не поддаваться эмоциям. Персонально со звездами канадцев играть не надо, нашим нападающим нужно внимательно следить за защитниками.

    Подключения игроков обороны к атаке нельзя прозевать, это самое важное. Такое происходит, когда ты переигрываешь смены, надо все время сохранять бдительность», — приводит слова Бадюкова Sport24.ru.

    Напомним, что в первой встрече на турнире российская команда уступили сборной Чехии со счетом 3:4, а Канада оказалась сильнее американской сборной (6:4). 0

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