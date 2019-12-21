«Торпедо» прервало серию из пяти поражений, разгромив «Куньлунь»

Фрагмент матча
ХК «Торпедо»
Дублем в составе нижегородцев отметился Джордан Шредер, также шайбы забрасывали Станислав Бочаров, Даниил Ильин, Пол Щечура, Денис Баранцев и Кирилл Ураков. Авторами голов у китайской команды стали Брендон Йип и Денис Осипов.
Таким образом, китайский клуб прервал серию побед из трех матчей, а нижегородцы одержали первую победу за последние шесть встреч.
«Торпедо» с 44 очками расположилось на восьмом месте в Западной конференции, «Куньлунь» с 45 очками шестой на Востоке.
23 декабря «Куньлунь» примет на своей площадке хоккеистов «Автомобилиста», а «Торпедо» в этот же день встретится во Владивостоке с «Адмиралом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:7 (2:1, 0:4, 0:2)