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    «Торпедо» прервало серию из пяти поражений, разгромив «Куньлунь»

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Нижегородское «Торпедо» одержало разгромную выездную победу над «Куньлунем» со счетом 7:2 (1:2, 4:0, 2:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Дублем в составе нижегородцев отметился Джордан Шредер, также шайбы забрасывали Станислав Бочаров, Даниил Ильин, Пол Щечура, Денис Баранцев и Кирилл Ураков. Авторами голов у китайской команды стали Брендон Йип и Денис Осипов.

    Таким образом, китайский клуб прервал серию побед из трех матчей, а нижегородцы одержали первую победу за последние шесть встреч.

    «Торпедо» с 44 очками расположилось на восьмом месте в Западной конференции, «Куньлунь» с 45 очками шестой на Востоке.

    23 декабря «Куньлунь» примет на своей площадке хоккеистов «Автомобилиста», а «Торпедо» в этот же день встретится во Владивостоке с «Адмиралом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:7 (2:1, 0:4, 0:2)
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