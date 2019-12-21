«Адмирал» во Владивостоке крупно обыграл минское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигиво Владивостоке разгромил минскоесо счетом 5:1 (1:0, 4:0, 0:1).

По шайбе в составе победителей забросили Адам Альмквист, Маркус Юнг, Владимир Бутузов, Мартин Бакош и Алексей Дробин. Гол престижа за гостей забил Евгений Ковыршин.

Это поражение стало для минчан девятым подряд, они занимают предпоследнее место в таблице Западной конференции.

Благодаря победе клуб из Владивостока поднялся на седьмую строчку на Востоке, опередив «Металлург» и «Сибирь».

23 декабря «Адмирал» примет во Владивостоке «Торпедо», а «Динамо» в этот же день встретится в Хабаровске с «Амуром».