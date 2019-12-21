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    «Адмирал» во Владивостоке крупно обыграл минское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Адмирал Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» во Владивостоке разгромил минское «Динамо» со счетом 5:1 (1:0, 4:0, 0:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    По шайбе в составе победителей забросили Адам Альмквист, Маркус Юнг, Владимир Бутузов, Мартин Бакош и Алексей Дробин. Гол престижа за гостей забил Евгений Ковыршин.

    Это поражение стало для минчан девятым подряд, они занимают предпоследнее место в таблице Западной конференции.

    Благодаря победе клуб из Владивостока поднялся на седьмую строчку на Востоке, опередив «Металлург» и «Сибирь».

    23 декабря «Адмирал» примет во Владивостоке «Торпедо», а «Динамо» в этот же день встретится в Хабаровске с «Амуром».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Динамо » (Минск) — 5:1 (1:0, 4:0, 0:1)
    Голы: Альмквист (Юнг, Бакош — большинство), 13.47 — 1:0. Юнг (Бакош — большинство), 24.09 — 2:0. Бутузов (Пилипенко), 30.12 — 3:0. Бакош (Альмквист, Вихарев), 35.00 — 4:0. Дробин (Мерескин, Красоткин), 38.21 — 5:0. Ковыршин (Костицын, Спунер), 47.48 — 5:1
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