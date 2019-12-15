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    Слепышев: Финны где-то поджимали, но мы выстояли

    Хоккей Сборная России Сборная Финляндии Сборная Швеции Кубок Первого канала Евротур
    Нападающий сборной России Антон Слепышев прокомментировал матч со сборной Финляндии на домашнем этапе Евротура.

    Антон Слепышев
    Антон Слепышев

    Две шайбы форварда ЦСКА определили результат встречи и позволили российской команде победить со счетом 2:0.

    «Тяжелый был матч. Два дня подряд играли, не все получалось. Финны где-то поджимали, но мы выстояли, добыли победу. Второе место в итоге.

    Думаю, что первый период матча со шведами сыграл с нами злую шутку. Если бы начали ту игру лучше, было бы по силам все три матча выиграть. Сделаем выводы.

    Надо во многих элементах прибавлять: и в игре в обороне, и в атаке не все получалось. Большая работа тренерскому штабу предстоит.

    Я сам настраивался так же, как и на все матчи, здорово, что получилось проявить себя, партнеры помогли», — сказал хоккеист «Матч ТВ».

    Сборная России набрала 5 очков и заняла 2-е место на Кубке Первого канала, уступив победу в турнире сборной Швеции, заработавшей 6 очков. 0

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