Слепышев: Финны где-то поджимали, но мы выстояли

Нападающий сборной Россиипрокомментировал матч со сборной Финляндии на домашнем этапе Евротура.

Две шайбы форварда ЦСКА определили результат встречи и позволили российской команде победить со счетом 2:0.

«Тяжелый был матч. Два дня подряд играли, не все получалось. Финны где-то поджимали, но мы выстояли, добыли победу. Второе место в итоге.

Думаю, что первый период матча со шведами сыграл с нами злую шутку. Если бы начали ту игру лучше, было бы по силам все три матча выиграть. Сделаем выводы.

Надо во многих элементах прибавлять: и в игре в обороне, и в атаке не все получалось. Большая работа тренерскому штабу предстоит.

Я сам настраивался так же, как и на все матчи, здорово, что получилось проявить себя, партнеры помогли», — сказал хоккеист «Матч ТВ».

Сборная России набрала 5 очков и заняла 2-е место на Кубке Первого канала, уступив победу в турнире сборной Швеции, заработавшей 6 очков. 0