Чехия в овертайме одолела Финляндию на Кубке Первого канала

одержала победу над(4:3 ОТ) в овертайме матча Кубка Первого канала.

В составе победителей отличились Мартин Затёвич и Иржи Секач, также дубль оформил Лукаш Седлак, который забросил решающую шайбу в овертайме.

За финнов голы на свой счет записали Ханнес Бьёрнинен, Юхо Ламмикко и Вели-Матти Савинайнен.

Благодаря этой победе Чехия укрепила свое лидерство в общей таблице Евротура, опережая Финляндию на 2 очка.

На третьем месте расположились шведы, обыгравшие россиян (4 очка), замыкает квартет с двумя очками сборная России.

В следующем туре чехи встретятся с подопечными Алексея Кудашова (14,12), а Швеция в тот же день сыграет с Финляндией.