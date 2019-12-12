Чехия в овертайме одолела Финляндию на Кубке Первого канала

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Мартин Затёвич и Иржи Секач, также дубль оформил Лукаш Седлак, который забросил решающую шайбу в овертайме.
За финнов голы на свой счет записали Ханнес Бьёрнинен, Юхо Ламмикко и Вели-Матти Савинайнен.
Благодаря этой победе Чехия укрепила свое лидерство в общей таблице Евротура, опережая Финляндию на 2 очка.
На третьем месте расположились шведы, обыгравшие россиян (4 очка), замыкает квартет с двумя очками сборная России.
В следующем туре чехи встретятся с подопечными Алексея Кудашова (14,12), а Швеция в тот же день сыграет с Финляндией.
Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
Чехия — Финляндия — 4:3 ОТ (3:1, 0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Затевич — 1 (бол., Гулаш), 5:54 — 1:0. Секач — 1 (Томашек), 9:44 — 2:0. Бьернинен — 1 (Карьялайнен), 12:04 — 2:1. Седлак — 2 (Моравчик), 17:10 — 3:1. Ламмикко — 2, 51:30 — 3:2. Савинайнен — 1 (Кемиляйнен), 59:12 — 3:3. Седлак — 3, 60:23 — 4:3Вратари: Вилл — Лаурикайнен (58:35 — 59:12)Броски: 26 (15+6+4+1) — 23 (7+11+5+0)Штраф: 4 — 2