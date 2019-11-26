«Йокерит» в Хельсинки обыграл «Амур»

В составе победителей дубль оформил Миккко Лехтонен, еще по разу отличились Антти Пильстрем и Джон Норман.
Единственную шайбу российского клуба забросил Дмитрий Коробов.
«Йокерит» набрал 37 очков и занимает седьмое место на Западе. У «Амура» 28 очков и 11-е место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Лехтонен — 7 (бол., О`Нилл), 7:09 — 1:0. Коробов — 1 (Кацуба, Капитуров), 25:51 — 1:1. Пильстрем — 3 (О`Нилл, Йоэнсуу), 38:15 — 2:1. Норман — 4 (бол., Леписто, Хаапала), 45:46 — 3:1. Лехтонен — 8 (бол., Контиола, Регин), 53:09 — 4:1Вратари: Калниньш — АликинБроски: 36 (15+12+9) — 13 (2+7+4)Штраф: 8 — 12