«Йокерит» в Хельсинки обыграл «Амур»

Финскийодержал домашнюю победу над хабаровским(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Миккко Лехтонен, еще по разу отличились Антти Пильстрем и Джон Норман.

Единственную шайбу российского клуба забросил Дмитрий Коробов.

«Йокерит» набрал 37 очков и занимает седьмое место на Западе. У «Амура» 28 очков и 11-е место на Востоке.