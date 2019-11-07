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    Сборная России проиграла Финляндии на старте Евротура

    Хоккей Евротур Сборная России Сборная Финляндии
    Сборная России в первом матче Кубка Карьяла потерпела поражение от Финляндии со счетом 3:4 (1:0, 1:2, 1:2).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе российской сборной отличились Дамир Шарипзянов и Рушан Рафиков, сделавший дубль. Ворота команды защищал Иван Бочаров.

    За финнов две шайбы забросил Харри Песонен, еще по разу отличились Сакари Маннинен и Сакари Маннинен.

    9 ноября россияне сыграют с Швецией, а финны встретятся с Чехией.

    Хоккей. Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
    Россия — Финляндия — 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
    Голы: Шарипзянов — 1 (Бурдасов, Кузьменко), 5:29 — 1:0. Песонен — 1 (бол., Лехтонен, Маннинен), 30:18 — 1:1. Маннинен — 1 (буллит), 32:42 — 1:2. Рафиков — 1 (Жафяров), 33:20 — 2:2. Рафиков — 2 (бол., Бурдасов, Окулов), 45:21 — 3:2. Аалтонен — 1 (бол., Раяла, Хиетанен), 47:21 — 3:3. Песонен — 2 (Пульюярви, Покка), 50:53 — 3:4Вратари: Бочаров (59:35) — СятериБроски: 32 (11+9+12) — 22 (7+11+4)Штраф: 22 — 10
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