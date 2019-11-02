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    «Нефтехимик» продлил победную серию до восьми матчей

    Хоккей КХЛ Нефтехимик Ак Барс Прогнозы на КХЛ
    «Нефтехимик» одержал победу над «Ак Барсом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Нижнекамске, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 3:0, 0:2).

    В составе хозяев шайбы забросили Александр Черников, Марат Хайруллин, Павел Порядин и Андрей Сергеев.

    У гостей отличились Мэттью Фрэттин и Данис Зарипов.

    «Нефтехимик» продлил победную серию до восьми матчей, «Ак Барс» потерпел первое поражение за последние четыре встречи.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)
    Голы: Черников — 1 (Казионов, Митчелл), 5:58 — 1:0. Хайруллин — 3 (Шиксатдаров, Рясенский), 34:41 — 2:0. Порядин — 8 (Шарифьянов), 35:32 — 3:0. Сергеев — 1 (бол., Митчелл, Шарипзянов), 39:53 — 4:0. Фрэттин — 5 (Педан, Ли), 49:07 — 4:1. Зарипов — 6 (бол., Педан, Яруллин), 52:04 — 4:2Вратари: Барулин — Рейдеборн (Билялов, 40:00, 57:27)Штраф: 31 — 4Броски: 18 (9+9+0) — 33 (7+6+20)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» занимает шестое место (29 очков), а «Ак Барс» — первое (37 очков). 0

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