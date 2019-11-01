«Авангард» на своем льду обыграл «Амур»

Омскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переигралсо счетом 3:2.

В составе победителей отличились Тейлор Бек (20-я минута), Кирилл Семенов (25) и Сергей Широков (56).

За хабаровскую команду шайбы забросили Павел Турбин (12) и Александр Горшков (33).

«Авангард», прервавший серию из трех поражений, набрал 32 очка и занимает на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

«Амур», потерпевший третье поражение в чемпионате кряду, с 22 очками занимает 12-е место на «Востоке».

В следующем матче «Авангард» на своем льду встретится с московским «Динамо», а «Амур» дома сыграет против СКА.