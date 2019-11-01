«Авангард» на своем льду обыграл «Амур»

В составе победителей отличились Тейлор Бек (20-я минута), Кирилл Семенов (25) и Сергей Широков (56).
За хабаровскую команду шайбы забросили Павел Турбин (12) и Александр Горшков (33).
«Авангард», прервавший серию из трех поражений, набрал 32 очка и занимает на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
«Амур», потерпевший третье поражение в чемпионате кряду, с 22 очками занимает 12-е место на «Востоке».
В следующем матче «Авангард» на своем льду встретится с московским «Динамо», а «Амур» дома сыграет против СКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Турбин — 1, 11:10 — 0:1. Бек — 5 (Широков, Покка), 20:46 — 1:1. Семенов — 6 (Покка, Широков), 24:05 — 2:1. Горшков — 4 (Вл. Ушенин, Т. Зогорна), 32:43 — 2:2. Широков — 2 (Мартынов, Войнов), 55:22 — 3:2Вратари: Бобков — Лангхамер (59:01)Броски: 36 (16+13+7) — 30 (13+7+10)Штраф: 4 — 14