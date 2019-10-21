Главный тренер «Амура» во время матча угрожал судье сжечь его машину

Главный тренер «Амура»получил двухминутный командный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение во время матча регулярного чемпионата с «Динамо» (1:5), сообщает официальный сайт КХЛ.

Гулявцев был наказан за то, что выразил недовольство судейством, крикнув арбитру Виктору Гашилову: «Я тебе в Перми машину сожгу! Понял?!»

Позднее наставник «Амура» заявил, что просто пошутил.

«Это была шутка, конечно, сказано на эмоциях. Мы с Гашиловым в прекрасных отношениях, я просто пошутил. На самом деле даже не знаю, на какой машине он в Перми ездит.

Жаль, что уже просочилась эта информация в прессу, это ведь обычные эмоции были. Сейчас еще, наверное, Алексей Анисимов мне позвонит, оштрафуют меня», — приводит слова Гулявцева «Чемпионат». 0