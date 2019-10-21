Покер Тарасова позволил «Динамо» разгромить «Амур»

Московскоеодержало победу над хабаровскимв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) в пользу гостей.

В составе победителей Даниил Тарасов оформил покер, забив на 7-й, 25-й, 40-й и 48-й минутах, во всех заброшенных шайбах ему ассистировал Вадим Шипачев. Еще одну шайбу у «бело-голубых» забросил Максим Афиногенов на 29-й минуте.

Хозяева ответили единственным голом Гинека Зогорны на 45-й минуте.

Тарасов и Шипачев стали первыми хоккеистами «Динамо» с 1984 года, которые сумели отличиться в матче чемпионата страны четырьмя заброшенными шайбами или четырьмя результативными передачами.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:5 (0:1, 0:3, 1:1) Голы: Тарасов — 1 (бол., Яшкин, Шипачев), 6:45 — 0:1. Тарасов — 2 (Григорьев, Шипачев), 24:26 — 0:2. Афиногенов — 1 (Петунин, Волков), 28:20 — 0:3. Тарасов — 3 (Яшкин, Шипачев), 39:03 — 0:4. Г. Зогорна — 3 (бол., Йордан, Файзуллин), 44:24 — 1:4. Тарасов — 4 (бол., Яшкин, Шипачев), 47:20 — 1:5Вратари: Аликин (Лангхамер, 28:20) — ЕременкоШтраф: 12 — 10Броски: 23 (8+11+4) — 26 (8+10+8)

«Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции (25 очков). «Амур» — 11-й на Востоке (17 очков). 0