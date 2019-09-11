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    «Торпедо» в овертайме вырвало победу у ЦСКА

    КХЛ Торпедо ЦСКА
    Нижегородское «Торпедо» одержало победу над московским ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

    В составе хозяев шайбы забросили Дамир Жафяров (28 минута) и Станислав Бочаров (65).

    У проигравших отличился Михаил Григоренко (15).

    Для нижегородцев эта победа над «армейцами» стала первой с 2016 года.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Григоренко — 2 (бол., Капризов, Нестеров), 14:33 — 0:1. Жафяров — 2 (Варфоломеев), 27:57 — 1:1. Бочаров — 2 (Аляев), 64:57 — 2:1Вратари: Линдбек — СорокинШтраф: 8 — 16Броски: 28 (10+10+6+2) — 35 (7+14+10+4)

    В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место (7 очков), а «Торпедо» — восьмое (4 очка). 0

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