«Торпедо» в овертайме вырвало победу у ЦСКА

Нижегородскоеодержало победу над московскимв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

В составе хозяев шайбы забросили Дамир Жафяров (28 минута) и Станислав Бочаров (65).

У проигравших отличился Михаил Григоренко (15).

Для нижегородцев эта победа над «армейцами» стала первой с 2016 года.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Григоренко — 2 (бол., Капризов, Нестеров), 14:33 — 0:1. Жафяров — 2 (Варфоломеев), 27:57 — 1:1. Бочаров — 2 (Аляев), 64:57 — 2:1Вратари: Линдбек — СорокинШтраф: 8 — 16Броски: 28 (10+10+6+2) — 35 (7+14+10+4)

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место (7 очков), а «Торпедо» — восьмое (4 очка). 0