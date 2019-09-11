«Металлург» проиграл второй матч подряд с Воробьевым

одержал победу над магнитогорскимв матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Точными бросками отметились Зак Митчелл (4 минута), Тимур Хафизов (42) и Павел Порядин (56).

Эта игра стала второй для Ильи Воробьева после возвращения на пост главного тренера «Металлурга».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Голы: Митчелл — 3 (Уайт, Рясенский), 3:15 — 1:0. Хафизов — 1 (Авцин, Бикмуллин), 41:33 — 2:0. Порядин — 5 (Хафизов), 55:00 — 3:0Вратари: Шарыченков — КошечкинШтраф: 12 — 10Броски: 26 (11+6+9) — 29 (8+11+10)

В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» занимает третье место (7 очков), а «Металлург» — 11-е (3 очка).

«Йокерит» одержал выездную победу над череповецкой «Северсталью» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

В составе победителей шайбы забросили Никлас Енсен (9 и 21), Оливер Лауридсен (38) и Хенри Иконен (60).

У проигравших отличился Даниил Вовченко (16).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Голы: Йенсен — 3, 8:35 — 0:1. Вовченко — 1 (Трубачев), 15:00 — 1:1. Йенсен — 4 (Лехтонен, Хаапала), 20:37 — 1:2. Лауридсен — 1, 37:59 — 1:3. Иконен — 1 (п.в., Анттила), 59:20 — 1:4Вратари: Хакимов (59:08 — 59:20) — КалниньшШтраф: 2 — 4Броски: 28 (11+8+9) — 20 (8+5+7)

«Йокерит» — шестой в турнирной таблице Западной конференции (4 очка), «Северсталь» — десятая (3 очка). 0