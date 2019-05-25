Сергачев: Пропустили какую-то хрень. Что это за гол вообще?

Защитник сборной Россиивысказал мнение о матче 1/2 финала чемпионата мира-2019 против Финляндии (0:1).

Единственный гол в третьем периоде забил форвард Марко Анттила.

«У нас не получилось забить. И какую-то хрень пропустили — на самом деле. Что это за гол вообще? Чисто повезло, отскок там был.

Надо отдать финнам должное, они хорошо сыграли в обороне против наших нападающих. Не дали ничего сделать.

Волнения у нас не было при счете 0:0, мы знали, к чему идем. Могли забить, особо не тушевались, но пропустили вот эту непонятную шайбу.

И все. Они впятером вставали на пятаке и ничего не дали сделать», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0