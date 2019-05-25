Сергачев: Пропустили какую-то хрень. Что это за гол вообще?

Михаил Сергачев
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Единственный гол в третьем периоде забил форвард Марко Анттила.
«У нас не получилось забить. И какую-то хрень пропустили — на самом деле. Что это за гол вообще? Чисто повезло, отскок там был.
Надо отдать финнам должное, они хорошо сыграли в обороне против наших нападающих. Не дали ничего сделать.
Волнения у нас не было при счете 0:0, мы знали, к чему идем. Могли забить, особо не тушевались, но пропустили вот эту непонятную шайбу.
И все. Они впятером вставали на пятаке и ничего не дали сделать», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0