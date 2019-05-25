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    Автор единственной шайбы — Марко Анттила, ФинляндияФинал без нас. Россия проиграла Финляндии на Чемпионате мира
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    Ламмикко: Большая победа для финского хоккея, посмотрите, кто в составе у России

    Сборная Финляндии Сборная России Чемпионат мира по хоккею
    Нападающий сборной Финляндии Юхо Ламмикко прокомментировал победу в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года с командой России (1:0).

    Юхо Ламмикко
    Юхо Ламмикко

    Российская сборная не проходит в финал на четвёртом чемпионате мира подряд.

    «Знали, что надо просто выйти и сыграть. Если думать, что будет, если проиграешь, хорошей игры не покажешь. Мы просто играли смену за сменой, и всё.

    Помню, как сборная Финляндии выиграла золото в Братиславе в 2011-м, но это новый турнир. Кажется, единственный, кто остался из той сборной, — это один из наших массажистов и тренер Юкка Ялонен.

    Люди поменялись, но мы по-прежнему сборная Финляндии, и мы здесь, в финале. Пытаемся повторить то, что ребята сделали в 2011-м.

    Они показывали невероятный хоккей, создавали много моментов, но наш вратарь сыграл потрясающие. Это самый сложный матч, который мы здесь сыграли.

    Нам повезло с отскоком, это была битва двух хороших соперников, сегодня выиграли мы. В сборной России собраны потрясающие мастера!

    Посмотрите, кто у них в составе! Это большая победа финского хоккея, но Россия тоже играла хорошо.

    Оценить игру Ланкинена? Невероятно! Он главная причина, почему мы победили. Фантастические сейвы делал», — передаёт слова Ламмикко «Чемпионат». 0

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