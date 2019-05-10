Россия — Норвегия: счет матча 5:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Первые два периода остались за россиянами — до первого перерыва отличились Евгений Дадонов (в большинстве) и Артем Анисимов.
Во втором периоде сборная России еще дважды реализовала большинство — шайбу забросил Никита Кучеров, а Дадонов оформил дубль.
В заключительном игровом отрезке пятую шайбу россиян забросил Никита Гусев.
Концовка встречи осталась за норвежцами, за которых отличились Томас Валькве Ольсен и Юнас Холёс.
Cледующий матч группы В подопечные Ильи Воробьева проведут 12 мая. Им предстоит поединок с командой Австрии.
Чемпионат мира-2019. Группа В. 1-й тур
Россия — Норвегия — 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
Голы: Дадонов — 1 (бол., Малкин, Кучеров), 8:39 — 1:0. Анисимов — 1 (Григоренко, Орлов), 14:33 — 2:0. Кучеров — 1 (бол., Сергачев), 28:13 — 3:0. Дадонов — 2 (бол., Малкин, Гусев), 29:47 — 4:0. Гусев — 1 (Кучеров, Хафизуллин), 41:26 — 5:0. Валькве Ольсен — 1 (Райхенберг), 56:07 — 5:1. Холес — 1 (Мартинсен), 57:47 — 5:2Вратари: Василевский — ХаукеланнБроски: 27 (9+9+9) — 27 (7+6+14)Штраф: 6 — 8