Овечкин, Кузнецов и Орлов прибыли в расположение сборной России

Александр Овечкин
globallookpress.com
В Москву также прибыли Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Оба также выступают за «кэпиталз». Другой россиянин Никита Зайцев («Торонто») прибудет в расположение сборной уже в Чехии.
1 мая сборная России проведет первый матч четвертого этапа Евротура со шведами в Стокгольме, а затем отправится в Чехию на оставшиеся два матча турнира.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Сборная России попала в одну группу с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. 0