Овечкин, Кузнецов и Орлов прибыли в расположение сборной России

В расположение национальной сборной прилетел лучший снайпер НХЛ и капитан сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В Москву также прибыли Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Оба также выступают за «кэпиталз». Другой россиянин Никита Зайцев («Торонто») прибудет в расположение сборной уже в Чехии.

1 мая сборная России проведет первый матч четвертого этапа Евротура со шведами в Стокгольме, а затем отправится в Чехию на оставшиеся два матча турнира.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Сборная России попала в одну группу с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. 0