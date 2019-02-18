ЦСКА на своем льду разгромил «Витязь»

ЦСКА — «Витязь»
«Витязь»
В составе победителей отличились Клас Дальбек (7-я минута), Антон Слепышев (9), Андрей Светлаков (20), Константин Окулов (38), Артем Чмыхов (56) и Мэт Робинсон (59).
Единственную шайбу подмосковного клуба за Алексей Макеев (59).
ЦСКА, набрав 102 очка, занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь», имея в активе 61 балла, располагается на восьмом месте.
В следующем матче ЦСКА на своем льду сыграет против «Локомотива», а «Витязь» дома примет минское «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)
Голы: Дальбек — 2 (Вей, Капризов), 6:08 — 1:0. Слепышев — 14 (Телегин), 8:08 — 2:0. Светлаков — 7 (Телегин, Слепышев), 19:56 — 3:0. Окулов — 20 (Дальбек, Шалунов), 37:58 — 4:0. Чмыхов — 1 (Телегин), 55:43 — 5:0. Робинсон — 5 (Дальбек, Светлаков), 58:14 — 6:0. Макеев — 13 (Кожемякин, Рендулич), 58:43 — 6:1Вратари: Сорокин (Юханссон, 9:00) — СамоновБроски: 41 (15+12+14) — 11 (1+5+5)Штраф: 8 — 29