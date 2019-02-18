ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БэйлТрансферный дайджест. 12-18 февраля
  • 22:12
    • Дубли Барабанова и Плотникова принесли СКА победу над «Локомотивом»
  • 21:53
    • ЦСКА на своем льду разгромил «Витязь»
  • 18:11
    • «Зениту» интересен полузащитник «Ромы»
  • 16:25
    • «Автомобилист» выиграл Восточную конференцию
  • 16:09
    • «Адмирал» разобрался с «Барысом»
    Все новости спорта

    ЦСКА на своем льду разгромил «Витязь»

    КХЛ ЦСКА Витязь
    Московский ЦСКА одержал победу над подмосковным «Витязем» (6:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА — «Витязь»
    ЦСКА — «Витязь»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей отличились Клас Дальбек (7-я минута), Антон Слепышев (9), Андрей Светлаков (20), Константин Окулов (38), Артем Чмыхов (56) и Мэт Робинсон (59).

    Единственную шайбу подмосковного клуба за Алексей Макеев (59).

    ЦСКА, набрав 102 очка, занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь», имея в активе 61 балла, располагается на восьмом месте.

    В следующем матче ЦСКА на своем льду сыграет против «Локомотива», а «Витязь» дома примет минское «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Дальбек — 2 (Вей, Капризов), 6:08 — 1:0. Слепышев — 14 (Телегин), 8:08 — 2:0. Светлаков — 7 (Телегин, Слепышев), 19:56 — 3:0. Окулов — 20 (Дальбек, Шалунов), 37:58 — 4:0. Чмыхов — 1 (Телегин), 55:43 — 5:0. Робинсон — 5 (Дальбек, Светлаков), 58:14 — 6:0. Макеев — 13 (Кожемякин, Рендулич), 58:43 — 6:1Вратари: Сорокин (Юханссон, 9:00) — СамоновБроски: 41 (15+12+14) — 11 (1+5+5)Штраф: 8 — 29
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Ошибки Моуринью на хоккее
  • 05/02/2019 в 13:03
    •
  • Прогноз
  • «Даллас» — «Нэшвилл»
  • 1.79
  • Послезавтра в 04:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Приблизит ли «МЮ» отставку Маурисио Сарри?
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Каким будет матч «Ромы» и «Болоньи»?
  • «Рома» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Сохранит ли «Боруссия» лидерство в турнирной таблице?
  • «Нюрнберг» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маркус Рашфорд Футбол Дух времени. Без молодых элитных центрфорвардов в футболеПоявится ли новое поколение в ближайшем будущем? Вчера в 21:560
  • 13:56
    • «Далянь Ифан» объявил о подписании Хамшика
  • 13:45
    • Оглашен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы
  • 13:28
    • Определены лучшие игроки недели в КХЛ
    Эрнесто Вальверде Футбол Вальверде — не тот, кто нужен «Барселоне»Продление контракта с испанским тренером может стать ошибкой Вчера в 15:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Отыграется ли «Боруссиия» Д на аутсайдере после разгрома в ЛЧ?
  • 2.62
    •
  • 22:52
    • Шайба Глинкина принесла «Трактору» победу над московским «Динамо»
  • 22:39
    • «Спартак» на выезде уступил «Йокериту»
  • 22:25
    • «Ак Барс» одержал волевую победу над «Магниткой»
    «Барселона» — «Вальядолид» Футбол Примера. «Барселона» одолела «Вальядолид», «Реал» уступил «Жироне»Подробности матчей 24-го тура испанской Примеры 00:430
  • 13:14
    • Будущее Азара зависит от Неймара
  • 11:27
    • Головин: «Монако» двигается в правильном направлении
  • 11:10
    • Нганну нокаутировал Валаскеса на UFC on ESPN 1
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие