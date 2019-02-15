«Ак Барс» на выезде переиграл «Автомобилист»

Фрагмент матча
КХЛ
Голы в составе казанского клуба забили защитник Никита Лямкин, а также форварды Иржи Секач и Владимир Ткачев.
«Ак Барс» набрал 79 очков в 59 встречах регулярного чемпионата. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова идут на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Голы: Лямкин — 2 (Глухов, Свитов), 12:40 — 0:1. Секач — 23 (бол., Ткачев), 36:37 — 0:2. Ткачев — 10 (Ландер), 39:44 — 0:3Вратари: Коварж — ШарыченковБроски: 30 (10+10+10) — 27 (8+13+6)Штраф: 8 — 18