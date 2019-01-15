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    «Сибирь» одержала домашнюю победу над «Сочи»

    КХЛ Сибирь Сочи
    «Сибирь» обыграла ХК «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь» — «Сочи»
    «Сибирь» — «Сочи»
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    Хозяева выиграли со счетом 5:4.

    Победную шайбу у победителей в третьем периоде забросил Максим Игнатович.

    «Сибирь», имея в активе 40 очков, занимает десятое место в таблице Восточной конференции. «Сочи» (51 балл) располагается на седьмой позиции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Сочи» (Сочи) — 5:4 (3:3, 1:1, 1:0)
    Голы: Архипов — 6, 5:44 — 0:1. Саюстов — 8, 11:55 — 1:1. Принс — 3 (Брюле), 12:09 — 2:1. О`Делл — 19 (бол., Пайгин, Росен), 15:38 — 2:2. Йокипакка — 9 (Ю. Александров), 19:20 — 2:3. Савченко — 2, 19:46 — 3:3. Бакош — 2 (Коллинс), 24:46 — 3:4. Пелтола — 6 (бол., Брюле), 38:53 — 4:4. Игнатович — 1, 51:12 — 5:4Вратари: Тэйлор — ШикинШтраф: 6-18Броски: 22 (8+7+7) — 38 (11+16+11)
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