«Сибирь» в результативном матче одолела московское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигипринимала московское

Хозяева одержали победу со счетом 6:4.

В составе победителей отличились Владимир Первушин, Юкка Пельтола, Никита Михайлов, Джордан Карон, Глеб Зырянов и Александр Шаров, который поразил пустые ворота. У гостей забивали Микс Индрашис, Вячеслав Кулемин, Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий.

Отметим, что «Сибирь» обыграла «Динамо» впервые за пять лет.

«Сибирь», у которой в активе 17 очков, идет на двенадцатом месте на Востоке. «Динамо» (25 очков) — восьмое на Западе.