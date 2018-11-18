«Сибирь» в результативном матче одолела московское «Динамо»

Игроки «Сибири»
LiveSport.Ru
Хозяева одержали победу со счетом 6:4.
В составе победителей отличились Владимир Первушин, Юкка Пельтола, Никита Михайлов, Джордан Карон, Глеб Зырянов и Александр Шаров, который поразил пустые ворота. У гостей забивали Микс Индрашис, Вячеслав Кулемин, Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий.
Отметим, что «Сибирь» обыграла «Динамо» впервые за пять лет.
«Сибирь», у которой в активе 17 очков, идет на двенадцатом месте на Востоке. «Динамо» (25 очков) — восьмое на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «ХК Динамо» (Москва) — 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)
Голы: Индрашис — 9 (Волков), 5:53 — 0:1. Первушин — 2, 9:43 — 1:1. Пелтола — 2 (бол., Карон, Шаров), 29:55 — 2:1. Кулемин — 3 (Моисеев), 32:55 — 2:2. Михайлов — 7 (Саюстов, Пелтола), 33:41 — 3:2. Карон — 1 (бол., Логинов, Пелтола), 34:08 — 4:2. Зырянов — 2, 48:30 — 5:2. Шипачев — 7, 49:19 — 5:3. Кагарлицкий — 12 (бол., Шипачев), 52:55 — 5:4. Шаров — 7 (мен., п.в.), 58:21 — 6:4.Вратари: Красиков — Еременко (Бочаров, 34:08, 58:06 — 58:21, 59:25)Броски: 41 (17+15+9) — 41 (15+14+12)Штраф: 12-14