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    «Барыс» в овертайме дожал «Трактор»

    КХЛ Барыс Трактор
    Челябинский «Трактор» потерпел домашнее поражение от астанинского «Барыса» (4:5 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Барыс»
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    В составе победителей дубль на счету Брэндона Боченски, еще по шайбе забросили Андре Петерссон, Джесси Блэкер и Мэттью Фрэттин.

    За «Трактор» голы на свой счет записали Антон Глинкин, Александр Рыбаков и Антон Шаров, оформивший дубль.

    «Барыс» набрал 24 очка и занимает шестое место на Востоке. У «Трактора» 16 очков и десятое место.

    КХЛ.Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 4:5 ОТ (1:0, 3:2, 0:2, 0:1)
    Голы: Шаров — 1 (Рыбаков), 11:05 — 1:0. Петерссон — 6, 24:27 — 1:1. Глинкин — 1 (Петров, Кравцов), 26:42 — 2:1. Рыбаков — 2 (мен.), 35:29 — 3:1. Боченски — 5 (Даллмэн), 36:08 — 3:2. Шаров — 2 (Бергстрем, Стоа), 38:53 — 4:2. Блэкер — 2, 54:49 — 4:3. Фраттин — 7, 59:29 — 4:4. Боченски — 6 (Фраттин), 61:09 — 4:5Вратари: Демченко — Карлссон (58:06 — 59:29)Броски: 19 (6+8+5+0) — 43 (12+15+14+2)Штраф: 6 — 10
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