«Барыс» в овертайме дожал «Трактор»

Челябинскийпотерпел домашнее поражение от астанинского(4:5 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль на счету Брэндона Боченски, еще по шайбе забросили Андре Петерссон, Джесси Блэкер и Мэттью Фрэттин.

За «Трактор» голы на свой счет записали Антон Глинкин, Александр Рыбаков и Антон Шаров, оформивший дубль.

«Барыс» набрал 24 очка и занимает шестое место на Востоке. У «Трактора» 16 очков и десятое место.