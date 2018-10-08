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    Названы лучшие игроки пятой недели КХЛ

    КХЛ ЦСКА СКА Сибирь
    Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов пятой недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

    Никита Гусев
    Никита Гусев
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    Лучшим вратарем признан представитель ЦСКА Ларс Юханссон, одержавший победы в двух гостевых матчах недели (в одном из них — на ноль) и пропустивший в них одну шайбу. Голкипер московского клуба отразил 97,78% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,50.

    Защитник СКА Патрик Херсли стал лучшим в своем амплуа. В трех гостевых матчах он одержал вместе с командой три победы и набрал в них 7 (2+5) очков (лучший показатель недели среди защитников). В поединке с «Йокертом» Херсли набрал 4 очка и оформил дубль.

    Лучшим нападающим признан Никита Гусев из СКА, в трех гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 7 (1+6) очков (лучший показатель недели среди нападающих. Форвард клуба из Санкт-Петербурга набирал очки во всех матчах недели, не завершил ни один из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2».

    Среди новичков отметился нападающий «Сибири» Никита Михайлов, в двух матчах набравший 2 (1+1) очка. Его шайба в ворота рижского «Динамо» стала победной. 20-летний нападающий новосибирского клуба не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2», проводил на льду в среднем 16 минут 26 секунд. 0

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