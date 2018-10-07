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    «Металлург» одолел «Амур» благодаря дублю Вольски

    КХЛ Металлург Мг Амур
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на выезде вырвал победу у «Амура» со счетом 4:3.

    Войтек Вольски
    Войтек Вольски
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    К седьмой минуте хозяева вели со счетом 2:1 после дубля Александра Горшкова и ответного гола Ииро Пакаринена.

    «Магнитке» удалось восстановить равновесие и выйти вперед за счет точных бросков Алексея Береглазова и Войтека Вольски. Томаш Зогорна счет сравнял, но хозяева все равно остались без очков. Победу гостям принес еще один точный бросок Вольски.

    Уральская команда одержала шестую победу подряд, в свою очередь хозяева потерпели седьмое поражение кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
    Голы: Горшков — 4 (бол., Атюшов), 3:23 — 1:0. Пакаринен — 5 (Тимкин, Расмуссен), 4:56 — 1:1. Горшков — 5 (буллит), 6:20 — 2:1. Береглазов — 3 (бол., Эллисон), 25:10 — 2:2. Вольски — 5 (Мозякин, Эллисон), 41:43 — 2:3. Зогорна — 2 (Файзуллин), 44:32 — 3:3. Вольски — 6 (Мозякин), 53:24 — 3:4Вратари: Кашик (59:54 — 59:58) — ЗагидулинШтраф: 6 — 6Броски: 24 (11+8+5) — 29 (7+12+10)
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