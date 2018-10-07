«Металлург» одолел «Амур» благодаря дублю Вольски

В рамках регулярного чемпионата КХЛна выезде вырвал победу усо счетом 4:3.

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К седьмой минуте хозяева вели со счетом 2:1 после дубля Александра Горшкова и ответного гола Ииро Пакаринена.

«Магнитке» удалось восстановить равновесие и выйти вперед за счет точных бросков Алексея Береглазова и Войтека Вольски. Томаш Зогорна счет сравнял, но хозяева все равно остались без очков. Победу гостям принес еще один точный бросок Вольски.

Уральская команда одержала шестую победу подряд, в свою очередь хозяева потерпели седьмое поражение кряду.