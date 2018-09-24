«Динамо» дома уступило «Барысу», Фрэттин оформил дубль

Московскоепотерпело домашнее поражение от астанинского(2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Мэтт Фрэттин, еще один гола на счету Кевина Даллмана.

За бело-голубых отличились Илья Никулин и Юусо Хиетанен.

Подопечные Владимира Воробьёва проиграли из пяти последних матчей.

После этой игры «Динамо» набрало восемь очков и поднялось на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс», имея в активе 11 баллов, занимает шестое место на «Востоке».

В следующем матче «Динамо» 27 сентября на выезде сыграет с «Амуром», а «Барыс» днем ранее в гостях сыграет против «Витязя». 0