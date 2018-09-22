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    «Салават» и «Барыс» забросили десять шайб на двоих

    КХЛ Салават Юлаев Барыс
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал уверенную домашнюю победу над астанинским «Барысом» (7:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»
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    В составе побелдителей заброшенными шайбами сумели отметиться Дмитрий Кугрышев, Артём Сергеев, Филип Ларсен, Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен и Теэму Хартикайнен, оформивший дубль.

    Форвард «Салавата» Линус Умарк набрал во встрече пять (1+4) баллов, шайба стала для шведского форварда 100-й в Континентальной хоккейной лиге.

    У подопечных Андрея Скабелки точные броски в актив записали Андре Петерссон, Никита Михайлис и Дмитрий Шевченко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 7:3 (2:1, 5:0, 0:2)
    Голы: Кугрышев — 5 (Назаревич, Умарк), 0:49 — 1:0. Петерссон — 4 (бол., Дитц, Старченко), 15:25 — 1:1. Хартикайнен — 1 (бол., Кугрышев, Умарк), 18:09 — 2:1. Сергеев — 2 (Кадейкин, Жарков), 21:19 — 3:1. Хартикайнен — 2 (бол., Кугрышев, Умарк), 25:07 — 4:1. Ларсен — 2 (Хартикайнен, Ткачев), 27:52 — 5:1. Умарк — 3 (бол., Хартикайнен), 31:03 — 6:1. Кемппайнен — 5 (Кугрышев, Умарк), 35:34 — 7:1. Михайлис — 1, 46:52 — 7:2. Шевченко — 1 (бол.), 53:11 — 7:3Вратари: Метсола — Граховина (Кудрявцев, 21:19, Граховина, 40:00)Броски: 25 (8+13+4) — 31 (5+7+19)Штраф: 8 — 10
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