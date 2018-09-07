«Нефтехимик» переиграл минское «Динамо»

Нижнекамскийодержал первую победу в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ, обыграв на своем льду минскоесо счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

В составе команды Андрея Назарова отличились Дамир Шарипзянов и Йоонас Няттинен. В составе гостей успех праздновал Теэму Пулккинен.

«Нефтехимик», стартовавший с двух подряд поражений, одержал первую победу в сезоне. «Динамо» проиграло третий матч кряду.

В следующем матче «Нефтехимик» на выезде 10 сентября встретится с «Авангардом», а «Динамо» в тот же день на своем льду примет «Йокерит».