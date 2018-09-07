«Нефтехимик» переиграл минское «Динамо»

Хоккеисты «Нефтехимика»
ХК «Нефтехимик»
В составе команды Андрея Назарова отличились Дамир Шарипзянов и Йоонас Няттинен. В составе гостей успех праздновал Теэму Пулккинен.
«Нефтехимик», стартовавший с двух подряд поражений, одержал первую победу в сезоне. «Динамо» проиграло третий матч кряду.
В следующем матче «Нефтехимик» на выезде 10 сентября встретится с «Авангардом», а «Динамо» в тот же день на своем льду примет «Йокерит».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Минск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Шарипзянов — 1 (бол., Куликов, Брынцев), 10:24 — 1:0. Няттинен — 1 (Пуустинен), 23:22 — 2:0. Пулккинен — 2 (бол., Уиркош, Беннетт), 52:06 — 2:1Вратари: Ежов — Энрот (58:44)Штрафы: 8-10Броски: 30 (8+10+12) — 30 (7+12+11)