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    «Нефтехимик» переиграл минское «Динамо»

    КХЛ Нефтехимик Динамо Минск
    Нижнекамский «Нефтехимик» одержал первую победу в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ, обыграв на своем льду минское «Динамо» со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

    Хоккеисты «Нефтехимика»
    Хоккеисты «Нефтехимика»
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    В составе команды Андрея Назарова отличились Дамир Шарипзянов и Йоонас Няттинен. В составе гостей успех праздновал Теэму Пулккинен.

    «Нефтехимик», стартовавший с двух подряд поражений, одержал первую победу в сезоне. «Динамо» проиграло третий матч кряду.

    В следующем матче «Нефтехимик» на выезде 10 сентября встретится с «Авангардом», а «Динамо» в тот же день на своем льду примет «Йокерит».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Минск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Шарипзянов — 1 (бол., Куликов, Брынцев), 10:24 — 1:0. Няттинен — 1 (Пуустинен), 23:22 — 2:0. Пулккинен — 2 (бол., Уиркош, Беннетт), 52:06 — 2:1Вратари: Ежов — Энрот (58:44)Штрафы: 8-10Броски: 30 (8+10+12) — 30 (7+12+11)
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