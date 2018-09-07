«Ак Барс» по-волевому одолел «Барыс»

обыгралв матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:1, 3:0, 1:1).

В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Пол Постма, Андрей Марков, Рафаэль Батыршин и Антон Ландер. У казахского клуба отличились Алихан Асетов, Кевин Даллман и Даррен Диц.

В следующем матче «Ак Барс» 12 сентября сыграет в гостях с омским «Авангардом», «Барыс» 9 сентября на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».