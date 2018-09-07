«Ак Барс» по-волевому одолел «Барыс»

Фрагмент матча
«Ак Барс»
В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Пол Постма, Андрей Марков, Рафаэль Батыршин и Антон Ландер. У казахского клуба отличились Алихан Асетов, Кевин Даллман и Даррен Диц.
В следующем матче «Ак Барс» 12 сентября сыграет в гостях с омским «Авангардом», «Барыс» 9 сентября на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 4:3 (0:1, 3:0, 1:2)
Голы: Асетов, 13 (0:1); Постма, 34 (1:1); Марков, 39 (2:1); Батыршин, 39 (3:1); Даллман, 49 (3:2); Ландер, 59 (4:2); Диц, 60 (4:3)