«Ак Барс» одержал домашнюю победу над минским «Динамо»

Фрагмент матча
ХК «Ак Барс»
Игра в Казани завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
В составе казанской команды заброшенными шайбами отличились Пол Постма и Джастин Азеведу.
Отметим, что голкипер «Ак Барса» Александр Шарыченков отразил 25 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.
В следующем матче 5 сентября «Ак Барс» примет подольский «Витязь», а «Динамо» в тот же день сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Минск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Постма — 1 (Зарипов, Батыршин), 5:06 — 1:0. Азеведо — 1 (Ландер, Марков), 28:08 — 2:0Вратари: Шарыченков — ЭнротШтрафы: 4 — 6Броски: 28 (6+16+6) — 25 (8+4+13)