«Ак Барс» одержал домашнюю победу над минским «Динамо»

Казанскийобыграли минскоев матче чемпионата КХЛ.

Игра в Казани завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

В составе казанской команды заброшенными шайбами отличились Пол Постма и Джастин Азеведу.

Отметим, что голкипер «Ак Барса» Александр Шарыченков отразил 25 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.

В следующем матче 5 сентября «Ак Барс» примет подольский «Витязь», а «Динамо» в тот же день сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо».