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    Яндач: Пастрняк и Крейчи действительно улучшили нашу игру

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    Давид Пастрняк и Давид Крейчи
    На фото:Давид Пастрняк и Давид Крейчи
    Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач поделился впечатлениями после победы над Россией (4:3 ОТ) на чемпионате мира.

    «Мы ждали приезда Пастрняка и Крейчи и смогут ли они выйти сегодня на игру. Утром они прилетели, поспали всего 2-3 часа и решили, что сыграют.

    Они действительно улучшили нашу игру, вы сами могли заметить разницу между нашими первыми играми и сегодняшней. Первое звено поучаствовало во всех шайбах.

    Мы знаем, что это лучшие игроки Чехии, поэтому нужно было только подобрать им партнера. Решили поставить Диму Яшкина, и он справился.

    За три первые игры россияне не пропустили. Хорошо действовали в обороне и большинстве, но еще не играли против серьезных соперников.

    Мы хорошо сегодня сыграли. Нам сегодня сопутствовала удача», – признался Яндач в интервью «Спорт-Экспресс».

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