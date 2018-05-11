Яндач: Пастрняк и Крейчи действительно улучшили нашу игру

Главный тренер сборной Чехииподелился впечатлениями после победы над Россией (4:3 ОТ) на чемпионате мира.

«Мы ждали приезда Пастрняка и Крейчи и смогут ли они выйти сегодня на игру. Утром они прилетели, поспали всего 2-3 часа и решили, что сыграют.

Они действительно улучшили нашу игру, вы сами могли заметить разницу между нашими первыми играми и сегодняшней. Первое звено поучаствовало во всех шайбах.

Мы знаем, что это лучшие игроки Чехии, поэтому нужно было только подобрать им партнера. Решили поставить Диму Яшкина, и он справился.

За три первые игры россияне не пропустили. Хорошо действовали в обороне и большинстве, но еще не играли против серьезных соперников.

Мы хорошо сегодня сыграли. Нам сегодня сопутствовала удача», – признался Яндач в интервью «Спорт-Экспресс».