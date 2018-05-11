Дания переиграла Норвегию на домашнем ЧМ-2018

Победу сборной Дании в сегодняшней игре принёс дубль Никласа Йенсена, ещё одной заброшенной шайбой отметился Фредерик Сторм.
Для датчан эта победа стала третьей на турнире в пяти матчах. Норвежцы потерпели третье поражение кряду на нынешнем чемпионате мира.
После этой победы Дания набрала 8 очков и поднялась на четвертую строчку в группе B. Норвегия с 3 баллами занимает седьмое место.
В следующей игре датчане сыграют против Южной Кореи, а норвежцы встретятся с командой США.
ЧМ-2018. Группа В
Дания — Норвегия — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Й. Йенсен — 2 (бол., Ларсен, Регин), 19:36 — 1:0. Н. Йенсен — 1 (бол., Ларсен, Бьоркстранн), 26:17 — 2:0. Сторм — 2 (бол., Бедкер, Й. Йенсен), 33:58 — 3:0. Вратари: Андерсен — Хеукеланн.Броски: 25 (11+9+5) — 21 (2+8+11). Штраф: 10 — 12.