Дания переиграла Норвегию на домашнем ЧМ-2018

переиграла(3:0) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в её стране.

Победу сборной Дании в сегодняшней игре принёс дубль Никласа Йенсена, ещё одной заброшенной шайбой отметился Фредерик Сторм.

Для датчан эта победа стала третьей на турнире в пяти матчах. Норвежцы потерпели третье поражение кряду на нынешнем чемпионате мира.

После этой победы Дания набрала 8 очков и поднялась на четвертую строчку в группе B. Норвегия с 3 баллами занимает седьмое место.

В следующей игре датчане сыграют против Южной Кореи, а норвежцы встретятся с командой США.