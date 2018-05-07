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    Канада разгромила Данию на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Канады Сборная Дании
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    Канада — Дания
    На фото:Канада — Дания
    В рамках чемпионата мира по хоккею сборная Канады обыграла сборную Дании.

    Матч завершился со счетом 7:1.

    В составе победителей отличились Джош Бейли, Аарон Экблад, Джордан Эберле, Райан О`Райлли, Тайсон Джост и Райан Нюджент-Хопкинс, который оформил дубль. Единственную шайбу в составе датчан забросил Йеспер Йенсен.

    Для Канады эта победа стала второй в трех матчах при одном поражении в серии буллитов. Дания на домашнем чемпионате трижды уступила (один раз — по буллитам).

    Чемпионат мира. Группа В
    Канада — Дания — 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)
    Голы: Бэйли — 1 (бол., Барзал, Шенн), 8:25 — 1:0. Экблад — 1 (Макдэвид, Шворц), 11:57 — 2:0. Эберле — 2 (бол., Макдэвид, Парэйко), 24:16 — 3:0. О`Райлли — 3 (Бэйли, Шенн), 26:53 — 4:0. Ньюджент-Хопкинс — 2, 27:17 — 5:0. Ньюджент-Хопкинс — 3 (Макдэвид, Шабо), 46:43 — 6:0. Й.Б. Йенсен — 1 (Лауридсен), 51:53 — 6:1. Жост — 3 (Нерс, Барзал), 58:10 — 7:1.Вратари: Макэлхинни — Дам.Штраф: 6 — 6.Броски: 31 (14+10+7) — 15 (2+5+8).
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