Канада разгромила Данию на ЧМ-2018

В рамках чемпионата мира по хоккеюобыграла

Матч завершился со счетом 7:1.

В составе победителей отличились Джош Бейли, Аарон Экблад, Джордан Эберле, Райан О`Райлли, Тайсон Джост и Райан Нюджент-Хопкинс, который оформил дубль. Единственную шайбу в составе датчан забросил Йеспер Йенсен.

Для Канады эта победа стала второй в трех матчах при одном поражении в серии буллитов. Дания на домашнем чемпионате трижды уступила (один раз — по буллитам).