Сборная Финляндии победила Швецию и выиграла последний этап Евротур

Финны с восемью очками завершили турнир на первом месте, шведы с шестью баллами стали вторыми. Третье место заняла сборная России (4), четвертое — команда Чехии (0).

В составе победителей отличились Юусо Риикола, Вели-Матти Савинайнен и Себастьян Ахо .

Читайте по теме

Подвели буллиты. Сборная России вновь проиграла на этапе Евротура СМИ – о поражении подопечных Ильи Воробьева от команды Финляндии

Галоп совершенно ни к чему. Россия проиграла Швеции Пятое кряду поражение Ильи Воробьева — в обзоре СМИ

Популярное в сети

Это интересно

Десять российских интриг нового сезона НХЛ

О перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017

Сборная с другой планеты

СМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в Торонто

«Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мира

Комментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игры

Шок и поражение. Канада разбила Россию

О болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИ

Маленький успех российского хоккея

О третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИ

Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с Канадой

Российско-канадское противостояние в 21 веке