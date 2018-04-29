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    Сборная Финляндии победила Швецию и выиграла последний этап Евротур

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    Швеция — Фигнляндия
    На фото:Швеция — Фигнляндия
    Сборная Швеции уступила команде Финляндии (1:3) в заключительном матче Шведских игр – последнего этапа Еврохоккейтура.

    В составе победителей отличились Юусо Риикола, Вели-Матти Савинайнен и Себастьян Ахо.

    Единственная шайба шведов на счету Оливера Экман-Ларссона.

    Финны с восемью очками завершили турнир на первом месте, шведы с шестью баллами стали вторыми. Третье место заняла сборная России (4), четвертое — команда Чехии (0).

    Еврохоккейтур. Шведские игры
    Швеция — Финляндия — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
    Голы: Экман-Ларссон — 2 (бол., Й. Клингберг), 29:07 — 1:0. Риикола — 1 (бол., Иконен), 41:42 — 1:1. Савинайнен — 1 (Терявяйнен), 43:42 — 1:2. Ахо — 1 (п.в., Анттила), 59:14 — 1:3.Вратари: А. Нильссон (58:10 — 59:14) — Сятери.Броски: 27 (8+11+8) — 24 (6+7+11).Штраф: 20 — 10.
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