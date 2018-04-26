Олимпийская сборная России справилась с Норвегией

Голы: Зернов – 1 (Ли, Минеев), 27:31 – 1:0. Кравцов – 1 (Минеев, Кошелев), 29:53 – 2:0. Картеруд – 1 (Хейер, Хенриксен), 33:07 – 2:1. Реннилль – 1 (Медбю, Фоссе), 40:34 – 2:2. Василевский – 1 (Ли), 52:03 – 3:2. Ильенко – 3 (Пайгин), 52:14 – 4:2. Вратари: Судницин – Лиллегренд (57:21). Штраф: 4 – 29. Броски: 32 (8+12+12) – 14 (5+5+4).

У россиян по шайбе забросили Денис Зернов, Виталий Кравцов, Алексей Василевский и Артем Ильенко . У норвежцев голы на свой счет записали Йерген Картеруд и Мартин Реннильд .

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